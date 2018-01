Com um suspeito foi encontrado cerca de 70 quilos da droga; outros dois, que estavam em outro carro, foram presos no mesmo dia após serem parados pela Polícia Rodoviária.

publicado em 20/01/2018

Cerca de 70 quilos de maconha foram apreendidos em Birigui (Foto: Polícia Militar / Divulgação)

Três homens foram presos com mais de 70 quilos de maconha no bairro Colinas, em Birigui (SP), na tarde desta sexta-feira (19).

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina uma equipe da corporação desconfiou de um veículo trafegando em alta velocidade.

Outro carro, que vinha logo atrás do primeiro, foi parado pela polícia e o motorista confessou que havia droga dentro do veículo. Durante vistoria foram encontrados tabletes de maconha em caixas de papelão no banco traseiro e no porta-malas.





Questionado, o suspeito contou que o carro que passou por eles em alta velocidade também estaria com dois envolvidos no tráfico de entorpecentes.