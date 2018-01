Uma jovem de 18 anos e um rapaz de 23 anos foram presos em flagrante com maconha, crack, cocaína e dinheiro

publicado em 22/01/2018

Drogas e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar no bairro Chácara das Paineiras (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizDois primos votuporanguenses foram presos pela Polícia Militar da cidade com drogas e certa quantia em dinheiro. O crime foi registrado na rua Rio Grande, no bairro Chácara das Paineiras, neste domingo (21). Ambos foram conduzidos para a Central de Flagrantes local e permanecem à disposição da Justiça.O flagrante foi realizado após diversas denúncias de que dois jovens estariam traficando em frente a uma residência, localizada na rua Rio Grande. No local, a equipe da PM, composta pelos cabos Cândido e Bispo, avistou os dois indivíduos e abordou os mesmos logo em seguida. Com a jovem, identificada como J.A.S.P., de 18 anos, os policiais encontraram uma porção de maconha e mais R$ 50 em dinheiro. Já com o rapaz, D.F.S., de 23 anos, foram encontradas diversas notas em dinheiro, totalizando R$ 40.Após questionamentos, foi constatado que os dois traficantes são primos e residem no local onde estavam comercializando os entorpecentes. Durante buscas no interior da casa, a polícia encontrou mais drogas e dinheiro, além de apetrechos para o embalo das substâncias ilícitas.Os indiciados foram conduzidos para a Central de Flagrantes, bem como os objetos apreendidos pela PM. O delegado de plantão ouviu os traficantes e ratificou a voz de prisão para ambos, que permanecem à disposição da Justiça. No total, foram apreendidos quatro porções e cinco tabletes de maconha (1,130 kg); 15 invólucros de crack (0,006 kg); um eppendorf de cocaína (0,004 kg) e R$ 247 em dinheiro (notas e moedas).A ocorrência contou com o apoio da equipe do Comando Grupo Patrulha, composta pelo sargento Alvarez e cabo Gouveia, além dos policiais Paulo e Mega.