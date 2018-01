Apreensão aconteceu na rodovia Washington Luís

publicado em 19/01/2018

Cerca de 100 quilos de maconha estavam escondidos na lataria do carro (Foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária)

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de anteontem no quilômetro 437 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Preto. Cerca de 100 quilos de maconha estavam escondidos na lataria do carro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, durante patrulhamento, a equipe parou uma Saveiro e, após buscas no veículo, foi encontrado, na lataria do automóvel, cerca de 100 quilos da droga.

O motorista e a passageira foram encaminhados para Central de Flagrantes. Ele disse que havia pegado a droga no Paraguai e que os entorpecentes seriam entregues em Ribeirão Preto.

O homem foi preso por tráfico de drogas. A mulher que também estava no veículo foi liberada.