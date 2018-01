R.H.S.O., de 19 anos, e W.R.M., de 22 anos, foram conduzidos para a DISE e encaminhados para uma cadeia pública da região

publicado em 02/01/2018

Os policiais encontraram quase meio quilo de maconha em formato de tablete com o rapaz de 19 anos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (2), na Zona Norte da cidade. Identificados como R.H.S.O., de 19 anos, e W.R.M., de 22 anos, a dupla foi conduzida para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e encaminhada posteriormente para uma cadeia pública da região.

O flagrante foi registrado durante patrulhamento da PM pela Zona Norte de Votuporanga. Em determinado momento, a equipe avistou um jovem, identificado como R.H.S.O., de 19 anos, com uma mochila e que, ao perceber a presença da polícia, agiu de maneira suspeita, sendo o mesmo abordado em seguida.

Durante busca no interior da mochila, os policiais encontraram quase meio quilo de maconha em formato de tablete. Ao ser questionado, o infrator disse que entregaria a droga para W. R.M., de 22 anos, morador do bairro CDHU. O rapaz de 22 anos, ao também ser interrogado pela equipe, revelou que pagaria R$ 400 pela maconha e que venderia no período do Carnaval juntamente com outras 40 porções já embaladas, que foram encontradas dentro do quarto do indivíduo.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a sede da DISE. No local, a delegada Karina Tirapeli ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas e encaminhou a dupla para uma cadeia pública da região, onde permanecerão à disposição da Justiça.