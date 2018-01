A.M.N., de 38 anos, recebeu a mensagem como sendo da amiga, J.C.A.P., para depositar a quantia de R$ 560 em uma conta

publicado em 15/01/2018

Segundo o boletim de ocorrência, provavelmente uma moradora teve sua conta hackeada (Foto: A Cidade)

Da redação





Duas moradoras de Votuporanga foram víti mas de um golpe por meio das redes sociais. Segundo o boletim de ocorrência registrado na última quinta-feira na Delegacia Seccional de Votuporanga, J.C.A.P., de 29 anos, provavelmente teve sua conta no Instagram hackeada e, após isso, a amiga, A.M.N., de 38 anos, recebeu a mensagem como sendo de J.C.A.P., para depositar a quantia de R$ 560 em uma conta no nome de F.S.B., do Banco do Brasil.

Após A.M.N., de 38 anos, efetuar o depósito, por meio de transferência bancária, ela descobriu que foi vítima de um golpe, porque entrou em contato com a amiga J.C.A.P., de 29 anos, que esclareceu que não solicitou o empréstimo do dinheiro.

J.C.A.P., que provavelmente teve sua conta hackeada, informou que outro contato também havia recebido o pedido, porém, descobriu antes do que se tratava e não efetuou o depósito na conta solicitada, em nome de J.F., do Banco do Brasil.