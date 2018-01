C.F.C.M., de 21 anos, foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça

publicado em 02/01/2018

O condutor do veículo empreendeu fuga e só parou após colidir o carro contra portão (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA Polícia Civil de Votuporanga deteve um indivíduo com diversos objetos possivelmente subtraídos de uma residência. O flagrante foi realizado na noite do último domingo (31), no bairro Pozzobon. Identificado como C.F.C.M., de 21 anos, o rapaz foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.Investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) localizaram o rapaz, identificado como C.F.C.M., de 21 anos, nas imediações do DER (Departamento de Estradas e Rodagens). O indivíduo já é bastante conhecido pela prática de furto na cidade e estava dirigindo um VW Gol, de cor prata. Após solicitar apoio, os policiais avistaram o suspeito parando em uma casa e outros três indivíduos entraram no veículo.Posteriormente, após perceber a presença da polícia, o condutor do veículo empreendeu fuga e só parou após colidir o carro contra o portão de uma casa, localizada no cruzamento das avenidas Jerônimo Figueira da Costa e Horácio dos Santos. Durante busca no interior do automóvel, diversos objetos de origem suspeita foram apreendidos e o rapaz se negou a dizer a procedência dos mesmos, permanecendo à disposição da Justiça na Central de Flagrantes. O veículo do indiciado também foi apreendido.O caso vai continuar sendo investigado e os objetos permanecerão na DIG para que a vítima seja identificada.