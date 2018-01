O sorteio foi realizado pelo juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil

publicado em 11/01/2018

Os dois júris serão realizados no Salão do Tribunal do Júri da Comarca de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação





O juiz de Direito da Primei ra Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, sorteou na tarde de anteontem, na Sala de Audiências, os 25 jurados para os dois próximos júris. O julgamento de Wellington Fernando Pereira da Silva está agendado para o dia 26 deste mês, às 8h30. Já o julgamento de Danilo Roberto de Oliveira, está marcado para o dia 2 de fevereiro, às 8h30, no Salão do Tribunal do Júri.

Os jurados sorteados (veja ao lado) deverão comparecer nas datas e horários marcados para participar de um novo sorteio. Sete nomes serão escolhidos para Formação do Conselho de Sentença.





Primeiro júri

O primeiro júri popular a ser realizado, no próximo dia 26, será de Wellington Fernando Pereira da Silva acusado de matar a facadas o seu irmão, Gustavo Henrique Pereira da Silva, de 21 anos, após uma discussão. O crime aconteceu por volta das 14h, do dia 4 de setembro de 2016, na rua Ivo da Silva Melo, no bairro Bem-te-vi, em Valentim Gentil.

Segundo a polícia, os irmãos brigaram após a vítima ter acusado o irmão de ter furtado a bateria de um carro. Durante a confusão entre os dois, a Polícia Militar foi acionada, mas no deslocamento da viatura, os policiais Nilson e Rodnei foram informados que Gustavo havia sido esfaqueado e socorrido por familiares ao Centro de Saúde de Valentim Gentil, onde teve óbito confirmado.

Wellington permaneceu no local do crime até a chegada dos policiais. Ele foi autuado por homicídio e encaminhado à cadeia de Guarani D’Oeste, onde permanece até o dia do julgamento. O advogado responsável pela defesa será Rafael Tiago Masquio Puglia.





Segundo júri

O segundo júri popular a ser realizado, no dia 2 de fevereiro, será de Danilo Roberto de Oliveira, acusado de matar Douglas da Silva após desferir golpes com um cabo de madeira e com um cinto de couro afivelado na vítima. O crime aconteceu no dia 21 de dezembro de 2016, por volta das 20h03, na avenida Cuiabá, no bairro Vila Marin.

Segundo consta, os policiais militares que atenderam a ocorrência, ao chegarem ao local, ouviram estalos provocados pelas agressões com o cinto, seguidos de gemidos e sussurros de socorro. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O réu permanece preso até o dia do julgamento. Os advogados responsáveis pelo caso são Rafael Tiago Masquio Puglia e Fábio Luís Binati.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)