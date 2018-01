A colisão entre um carro e uma moto foi registrada no fim da tarde da última segunda-feira (1º), no Centro da cidade

publicado em 03/01/2018

A unidade do SAMU socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa local (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

O motociclista R.L.O., de 21 anos, que sofreu um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Sergipe e Alagoas, em Votuporanga, foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. A colisão entre um carro e uma moto foi registrada no fim da tarde da última segunda-feira (1º), no Centro da cidade. O passageiro da moto, R.R.C., de 28 anos, também sofreu ferimentos pelo corpo, mas seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo informações preliminares, a equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga realizava patrulhamento pela região do Auto Posto Café Paulista, localizado na rua São Paulo, com vistas a furtos e demais crimes. Com a chegada dos policiais, diversos motociclistas se dispersaram e saíram daquele local, sendo que a polícia observou a atitude de dois indivíduos em uma moto, porém, os perderam de vista, sendo que não houve perseguição.

Em determinado momento, os policiais receberam um chamado de acidente de trânsito no cruzamento das ruas Sergipe e Alagoas e se deslocaram para a ocorrência para dar apoio. Ao chegar ao local, a equipe da ROCAM constatou que as vítimas da motocicleta se tratavam dos indivíduos que estavam no posto.

Ainda segundo informações, o motociclista de 21 anos trafegava pela rua Sergipe e, ao chegar na rua Alagoas, não obedeceu a sinalização de parada obrigatória e colidiu com um carro, que seguia pela rua Alagoas. Com o impacto, o condutor da moto e o passageiro de 28 anos foram arremessados e sofreram diversas escoriações pelo corpo.

A unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa local. O rapaz de 21 anos está em estado grave e o outro continua internado, mas seu estado de saúde é estável. A motorista do carro, S.M.R., de 59 anos, não se feriu.

Viaturas da PM, bem como a equipe da ROCAM, deram suporte no acidente e registram uma ocorrência de acidente de trânsito e direção perigosa.