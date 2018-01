Ele estava em um rancho e se afogou ao tentar pegar uma bola que caiu na água

publicado em 02/01/2018

(Foto: Região Noroeste)

Um rapaz morreu afogado na tarde desta segunda-feira (1) no rio Tietê, entre Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá. Ele estava em um rancho e se afogou ao tentar pegar uma bola que caiu na água.

Anderson Alcântara tinha 19 anos e morava no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

De acordo com o que a reportagem do Regional Press apurou, o jovem estava brincando de futebol com amigos na areia.

O rancho fica no condomínio Boulevard das Acácias, perto de um porto de areia. Em determinado momento, a bola caiu na água, mas ainda perto da margem.

No entanto, o vento levou a bola em direção ao meio do rio. Na tentativa de pegar o brinquedo, o rapaz submergiu e não voltou mais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mergulhadores encontraram o corpo do rapaz.

O local foi preservado para perícia do IC (Instituto de Criminalística) de Araçatuba.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.