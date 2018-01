A Polícia Militar foi acionada, mas os infratores não foram localizados; a DIG investiga o caso

publicado em 23/01/2018

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) investiga o caso (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizUma residência, localizada na rua Copacabana, no bairro Parque Santa Felícia, em Votuporanga, foi alvo de bandidos no último fim de semana. Os autores do crime não foram identificados e levaram dois televisores e várias joias.Para entrarem no imóvel, os indivíduos arrombaram o portão da frente do imóvel e a porta da cozinha do local. Foram furtadas dois televisores e diversas joias de ouro que estavam dentro do guarda-roupa da vítima.A Polícia Militar foi acionada, mas os infratores não foram localizados. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) investiga o caso.