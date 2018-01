Com a ajuda de populares, os indiciados foram contidos até a chegada dos policiais

publicado em 23/01/2018

Um homem de 39 anos e outro de 42 anos foram presos em flagrante após furtarem um vaso sanitário usado de uma residência (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline RuizUm homem de 39 anos e outro de 42 anos foram presos em flagrante após furtarem um vaso sanitário usado de uma residência, localizada na rua São Cristóvão, no Loteamento São Vicente de Paula. A Polícia Militar foi acionada e os infratores conduzidos para a Central de Flagrantes, permanecendo à disposição da Justiça.Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime foi registrado no último sábado (20), em Votuporanga. De acordo a vítima do crime, ao chegar em sua residência se deparou com dois indivíduos, sendo que um deles estaria carregando um vaso sanitário e o outro estaria dentro do imóvel. Com a ajuda de populares, os indiciados foram contidos até a chegada dos policiais.Diante dos fatos, R.R.S.N., de 39 anos, e L.S.C., de 42 anos, foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde a voz de prisão foi ratificada para ambos pelo delegado de plantão. Os infratores permanecem à disposição da Justiça e o objeto furtado foi devolvido para a vítima.