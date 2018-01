Segundo consta, M.H.O., de 39 anos, convivente de Reginaldo Soares da Silva, assumiu a autoria do crime

publicado em 15/01/2018

A faca utilizada no crime foi apresentada aos policiais militares e encaminhada para a perícia (Foto: Reprodução internet)

Da redação





Uma mulher, M.H.O., de 39 anos, matou seu conviven te, Reginaldo Soares da Silva, em Mira Estrela, no último domingo (14). Segundo o boletim de ocorrência, ela desferiu nove golpes de faca em seu companheiro.

Consta que os policiais militares foram acionados para atenderem a ocorrência de homicídio e, ao chegarem no local, foram recebidos por M.H.O., que confessou a autoria do crime. “No local, na varanda externa da residência foi encontrado o corpo da vítima, a qual estava sentada em uma cadeira de alpendre. Com realização dos trabalhos periciais, foi verificado que a vítima apresentava nove perfurações na região do tórax”, consta na ocorrência.