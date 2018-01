Com D.S.O., foi localizado um revólver calibre 38 e seis munições intactas; mais munições foram encontradas em sua residência

D.S.O., de 27 anos, recebeu voz de prisão e foi apresentado à Central de Flagrantes, onde foi liberado após pagamento de fiança (Foto: Divulgação/Polícia Militar de Votuporanga)

A Força Tática de Votuporanga prendeu um homem, D.S.O., de 27 anos, por porte ilegal de arma de fogo, em Floreal, durante patrulhamento.

De acordo com a PM, a equipe se deparou com um indivíduo adentrando um veículo com placas de Auriflama. Durante a abordagem e busca veicular, foi localizado, entre os bancos dianteiros, um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Questionado, ele informou que a arma era para defesa pessoas e que em sua residência guardava ainda o coldre da referida arma com mais munições, que foram apreendidas pelos policiais.