Caso aconteceu em Riolândia (SP), após cliente retirar quantia e descobrir falsificação ao tentar fazer depósito em banco; agência ainda tem R$ 34 mil em notas que podem ser falsas

publicado em 03/01/2018

Prédio da agência dos Correios de Riolândia (SP) (Foto: Reprodução/TV TEM)

A Polícia Federal de São José do Rio Preto (SP) vai investigar notas falsas encontradas dentro da agência dos Correios em Riolândia (SP). O caso foi descoberto nesta semana e R$ 15 mil em notas falsas já foram confirmadas, mas o valor pode ser maior.





A falsificação foi descoberta depois que um agente penitenciário foi até uma agência retirar a quantia, que teria sido enviada por parentes, por meio de um serviço que os Correios oferecem, chamado vale postal.





No momento em que o agente foi depositar o dinheiro, a gerente do banco percebeu que as notas são falsas.