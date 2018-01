Com o impacto, o condutor da moto de 21 anos e o passageiro de 28 anos foram arremessados e sofreram diversas escoriações pelo corpo

publicado em 02/01/2018

A unidade do SAMU socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa local (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto no cruzamento das ruas Sergipe e Alagoas, em Votuporanga. A colisão foi registrada no fim da tarde desta segunda-feira (1º), no Centro da cidade. O condutor da moto de 21 anos e o passageiro de 28 anos sofreram ferimentos graves e foram encaminhados para a Santa Casa local.

Segundo informações preliminares, a equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga realizava patrulhamento pela região do Auto Posto Café Paulista, localizado na rua São Paulo, com vistas a furtos e demais crimes. Com a chegada dos policiais, diversos motociclistas se dispersaram e saíram daquele local.

Em determinado momento, os policiais receberam um chamado de acidente de trânsito no cruzamento das ruas Sergipe e Alagoas e se deslocaram para a ocorrência para dar apoio. Ao chegar ao local, a equipe da ROCAM constatou que as vítimas da motocicleta se tratavam dos indivíduos que estavam no posto.

Ainda segundo informações, o motociclista de 21 anos trafegava pela rua Sergipe e, ao chegar na rua Sergipe, não obedeceu a sinalização de parada obrigatória e colidiu com um carro, que seguia pela rua Alagoas. Com o impacto, o condutor da moto e o passageiro de 28 anos foram arremessados e sofreram diversas escoriações pelo corpo.

A unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa local. O rapaz de 21 anos está em estado grave e o outro continua internado, mas seu estado de saúde é estável. O motorista do carro não se feriu.

Viaturas da PM, bem como a equipe da ROCAM, deram suporte no acidente e registram uma ocorrência de acidente de trânsito e direção perigosa.