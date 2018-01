A vítima, J.N.S., de 59 anos, informou que indivíduos entraram em sua residência

publicado em 15/01/2018

O crime foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, de Votuporanga, na última quinta-feira (Foto: A Cidade)

Da redação





A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, de Votuporanga, registrou um boletim de ocorrência de furto qualificado na última quinta-feira no bairro Jardim Alvorada. Segundo informações, o crime teria acontecido no dia 21 de setembro do ano passado, no período da tarde.

A vítima, J.N.S., de 59 anos, informou a Polícia Civil que indivíduos desconhecidos teriam entrado em sua residência após arrebentarem a cerca elétrica, pularem o muro, entrarem pela janela da sala e arrombarem a porta do quarto.

De acordo com a ocorrência, os indivíduos não identificados levaram duas bicicletas, que estavam penduradas em um suporte na parede do quarto, além de uma blusa com capuz, masculina, de cor cinza, dois óculos de sol e uma pulseira de ouro.