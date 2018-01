Um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira, por volta das 17h57, no cruzamento das ruas Paraíba e São Paulo, em Votuporanga

publicado em 18/01/2018

(Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde de hoje, por volta das 17h57, no cruzamento das ruas Paraíba e São Paulo, em Votuporanga. De acordo com informações da PM, uma moto teria cruzado a frente de uma Hornet, causando a colisão e registrando duas vítimas leves.

O condutor da motocicleta Titan Verde, P.G.A.M., de 18 anos, que teria causado a colisão, não possui a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e sofrerá multa administrativa por conduzir o veículo. O proprietário da moto também sofrerá multa por conceder o veículo à pessoa não habilitada.

A Polícia Militar de Votuporanga registrou a ocorrência, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que prestou os devidos atendimentos.