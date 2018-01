Os dois rapazes de 21 e 22 anos deverão cumprir a pena em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade

publicado em 23/01/2018

O casal de namorados acusado de matar uma idosa de 65 anos em Votuporanga foi condenado a 27 anos de prisão (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline Ruiz

O casal de namorados acusado de matar uma idosa de 65 anos em Votuporanga foi condenado a 27 anos, dois meses e 20 dias de cadeia pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte, em regime inicial fechado e sem direito de recorrer em liberdade. A sentença foi dada pelo juiz da 2ª Vara da Comarca, Maurício José Nogueira, na tarde desta segunda-feira (22). O crime foi registrado no bairro Palmeiras I, em setembro do ano passado.

De acordo com informações contidas no processo, os réus, Y.V.F.P., de 21 anos, e N.H.F.B., de 22 anos, dividiam a mesma casa com a vítima, identificada como Clarinda Fermino Maciel, mais conhecida por “Margarete”. O casal teria tramado o assassinato para roubar cerca de R$ 800 de sua aposentadoria, além de seu cabelo e um celular. A idosa foi morta em seu próprio quarto com golpes de barra de ferro, estrangulada e sufocada com o travesseiro.

Após dois dias o corpo da vítima foi encontrado em sua casa, localizada na rua Presidente Dutra, e os acusados presos pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde posteriormente confessaram o crime.