publicado em 03/01/2018

A unidade de resgate e a Polícia Militar também estiveram no local para dar suporte na ocorrência (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Um incêndio em um carro na tarde desta quarta-feira (3) assustou motoristas e pedestres que passavam pela rua Piauí, em frente ao Supermercado Porecatu, em Votuporanga. O incidente fez com que o parte daquele trecho ficasse interditado e o trânsito ficou lento por alguns minutos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 14h30 e ninguém ficou ferido. O fogo consumiu a parte da frente do carro, um Fiat Palio, de cor prata. A proprietária do veículo é funcionária do supermercado e estava trabalhando no momento que o incêndio foi registrado.

Ainda segundo a corporação, o incêndio foi causado por uma pane elétrica, mas foi rapidamente controlado pela equipe e o trânsito liberado em seguida. A unidade de resgate e a Polícia Militar também estiveram no local para dar suporte na ocorrência.