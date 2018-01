Ela foi encontrada no Parque da Cultura; pai disse aos policiais que a filha iria passear no local com uma amiga

publicado em 23/01/2018

Ela foi encontrada no Parque da Cultura, localizado na avenida Francisco Ramalho de Mendonça (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUma adolescente de 13 anos foi parar no pronto-socorro da Santa Casa de Votupo-ranga após ingerir bebida alcoólica e passar mal no último sábado (20). Ela foi encontrada no Parque da Cultura, localizado na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, bairro Jardim Alvorada.De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa.A Polícia Militar de Votuporanga foi acionada e, segundo informações, o pai da menina apareceu no hospital logo depois de ter sido avisado pela colega da filha, também de 13 anos. O pai disse aos policiais que a filha iria com a amiga passear no Parque da Cultura. A polícia vai investigar quem teria fornecido bebida alcoólica ao menor. A menina passa bem.