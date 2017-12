O fato aconteceu em fevereiro de 2016, em um sítio de Votuporanga, localizado no bairro rural da Cerâmica, próximo à Vila Carvalho,

publicado em 20/12/2017

O Fórum da Comarca de Votuporanga condenou a 20 anos e cinco meses de prisão os acusados de sequestrar e torturar um casal no bairro Cruzeiro (Foto: Arquivo/A Cidade)

Aline RuizO Fórum da Comarca de Votuporanga condenou a 20 anos e cinco meses de prisão os acusados de sequestrar e torturar um casal no bairro rural da Cerâmica, próximo à Vila Carvalho, em 2016. A sentença foi divulgada na última terça-feira (19), que determina o cumprimento em regime fechado e sem direito a apelação em liberdade.Segundo consta no processo, além deles, duas mulheres também foram condenadas a 17 anos e seis meses de prisão por participação no crime. Todos foram presos em fevereiro do ano passado.Relembre o casoNo dia 19 de fevereiro de 2016 um casal morador de um sítio de Votuporanga, localizado no bairro rural da Cerâmica, próximo à Vila Carvalho, foi torturado durante toda a noite por sequestradores. Segundo informações da Polícia Militar, três indivíduos armados invadiram a casa e dominaram os moradores.O homem, identificado como L.S., foi agredido a golpes de facão em várias partes do corpo, já a sua namorada teve o cabelo cortado também por facão e sofreu vários tipos de violência. Ela foi levada para um cativeiro no meio de um canavial.Quando amanheceu, o homem foi levado pelos bandidos para efetuar saque em uma agência bancária no Centro de Votuporanga. Uma pessoa, ao perceber o crime, acionou a Polícia Militar.A Atividade delegada, que estava perto do banco promovendo patrulhamento pelo local, conseguiu prender os sequestradores. Eles estavam armados e na casa de um deles, na Vila Carvalho, a polícia apreendeu joias e objetos roubados. Uma adolescente de 17 anos, companheira de um dos criminosos, também foi presa.