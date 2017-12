J.V.S., de 20 anos, foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça

publicado em 16/12/2017

Com ele foram apreendidas sete pedras grandes de cocaína e duas porções de maconha (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais um traficante na tarde deste sábado (16), no bairro Pozzobon. Identificado como J.V.S., de 20 anos, o jovem foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça. Com ele foram apreendidas sete pedras grandes de cocaína e duas porções de maconha.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da ROCAM pela Zona Norte de Votuporanga. Após diversas denúncias de que havia um rapaz traficando na quadra poliesportiva do CEM “Profª Maria Martins e Lourenço”, com entrada localizada na avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon, a equipe, composta pelo cabo De Paula e soldado Freire, se deslocou para o local.

Por lá, encontraram um indivíduo agachado mexendo na grama, às margens da quadra poliesportiva, e pegando uma porção de droga. Ao perceber a presença policial, o rapaz, identificada como J.V.S., de 20 anos, tentou fugir, porém, com o apoio de outras equipes, ele abordado e detido pela PM. Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder sete pedras grandes de cocaína, que fracionadas renderiam 170 porções, e duas porções grandes de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas, recolhendo o indivíduo para a cadeia local, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência contou com o apoio do tenente Ozório, da equipe da Força Tática, composta pelo sargento Freitas, cabo Thiago e soldado Martins, além do cabo Nivaldo e soldado Valin.