J.G.L., de 49 anos, foi conduzido para o 3º Distrito Policial e deve ser encaminhado posteriormente para uma cadeia pública da região

publicado em 20/12/2017

A PM apreendeu uma espingarda calibre 36 com oito munições íntegras (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizAção conjunta entre a equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e Atividade Delegada da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim Morini. Identificado como J.G.L., de 49 anos, o indivíduo foi conduzido para o 3º Distrito Policial e deve ser encaminhado posteriormente para uma cadeia pública da região.O flagrante foi possível graças a uma denúncia anônima de que pelo bairro Jardim Morini um desconhecido estaria manuseando uma arma de fogo. Sendo assim, a equipe, composta pelo cabo De Paula e soldado Freire, se deslocou para o local a fim de encontrar o indivíduo. Com o apoio dos policiais da Atividade Delegada, cabo Dutra e soldado Silmar, a ROCAM conseguiu abordar o homem, identificado como J.G.L., de 49 anos.Após questionamentos, o infrator confessou que teria uma arma de fogo dentro de sua residência e ainda apontou o local exato que a mesma estaria guardada. Durante buscas pela casa, foi localizada uma espingarda calibre 36 com oito munições íntegras.Diante dos fatos, o homem foi conduzido para o 3º DP, onde o delegado tomou ciência dos fatos, ratificando a voz de prisão e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Foi arbitrada ainda uma fiança no valor de R$ 937, não apresentada pelo mesmo, que permanece preso e à disposição da Justiça.A ocorrência também contou com o apoio do comandante da PM, tenente Ozório, e da subcomandante, tenente Sarah, além da equipe da Força Tática, composta pelo sargento Freitas, cabo Thiago e soldado Martins.