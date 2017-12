Segundo a Polícia Ambiental, homem não tinha autorização para criar o animal; ele foi multado em R$ 5 mil e vai responder pelo crime

publicado em 18/12/2017

O dono do sítio não tinha autorização para criar a ave silvestre e manter o animal em cativeiro (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Aline RuizA Polícia Ambiental de Votuporanga autuou um homem por manter uma arara-canindé em cativeiro. O crime foi registrado em um sítio, localizado na Zona Rural de Nhandeara, na tarde do último domingo (17). O infrator foi multado no valor de R$ 5 mil.Segundo informações da Polícia Ambiental, o flagrante foi realizado durante patrulhamento pela região. Em determinado momento, em uma área afastada, localizou a ave em uma gaiola pequena coberta com um pano.O dono do sítio não tinha autorização para criar a ave silvestre e manter o animal em cativeiro. Ele foi multado e vai responder por crime ambiental.