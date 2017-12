Polícia Ambiental de Votuporanga apreendeu 70 kg de peixes; pescador foi multado em R$ 1.520 e vai responder por crime ambiental

publicado em 20/12/2017

Peixes foram encontrados em carro abandonado no distrito de Meridiano (Foto: Divulgação / Polícia Ambiental)

Aline RuizA Polícia Ambiental de Votuporanga apreendeu aproximadamente 70 kg de peixes na noite da última terça-feira (19), em Santo Antônio do Viradouro, distrito de Meridiano. O autor do crime foi autuado e deverá pagar uma multa de mais de R$ 4 mil.Segundo informações repassadas pelas Polícia Ambiental, os peixes estavam dentro de um carro que foi abandonado pelos pescadores durante a abordagem policial. A pesca é proibida durante o período da piracema, que termina apenas no dia 28 de fevereiro.Como tinha documentos dentro do carro, a polícia identificou o dono e aplicou uma multa de mais de R$ 4 mil. Ele também vai responder por crime ambiental.