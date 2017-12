O infrator foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

publicado em 15/12/2017

Identificado como C.H.N., o infrator foi conduzido para a Central de Flagrantes (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizA Polícia Militar de Votuporanga prendeu nesta quinta-feira (14) um idoso de 63 anos com um mandado de prisão em seu desfavor, no bairro São Damião. Identificado como C.H.N., o infrator foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.O fato foi registrado durante patrulhamento da PM pelas ruas de Votuporanga. Em determinado momento, pela rua Tupinambás, no bairro São Damião, a equipe, composta pelos cabos Cândido e André, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao abordá-lo, os policiais constaram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao idoso, sendo o mesmo conduzido para a Central de Flagrantes. Pelo local, a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão e o infrator foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.