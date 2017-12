Foram registrados 28 acidentes nas estradas da região e 23 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante

publicado em 27/12/2017

A operação foi realizada nos quase 1.619 km de rodovias de toda a região de São José do Rio Preto (Foto: Reprodução)

Aline RuizFoi divulgado na tarde de ontem (27) pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o balanço da Operação Natal 2017. A ação aconteceu entre a madrugada da última sexta-feira (22) e terminou às 23h59 de segunda-feira (25). Neste período, foram registrados 28 acidentes nas estradas da região. Duas mortes foram registradas durante a operação e 18 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. Aproximadamente 1.581 motoristas foram flagrados acima do limite de velocidade e 23 condutores foram autuados por embriaguez ao volante.Segundo informações repassadas pela PRE, várias ações voltadas para fiscalizar excessos praticados por motoristas foram desenvolvidas, além disso, a intenção era também coibir a criminalidade. Até a noite da última segunda-feira, 562 veículos que transitavam pelas estradas foram fiscalizados. Pelo menos 164 motoristas trafegavam sem o uso do cinto de segurança.No total, foram 1.581 motoristas que excederam o limite de velocidade e foram autuados por radares estáticos e fixos. Policiais rodoviárias também flagraram 34 ultrapassagens em locais proibidos.Na operação deste ano, 28 acidentes foram registrados, deixando 18 pessoas feridas, duas delas em estado grave e duas vítimas fatais. Os números foram menores se comparados com o mesmo período do ano passado, onde foram registrados 31 acidentes nas estradas da região, sendo que 30 ficaram feridas e uma pessoa morreu.A operação foi realizada nos quase 1.619 km de rodovias que abrange toda a região de São José do Rio Preto.