Número corresponde aos meses de janeiro a novembro deste ano; dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública

publicado em 28/12/2017

No total, foram 257 prisões decretadas a procurados pela Justiça e outras 312 pessoas presas em flagrante neste ano (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

De janeiro a novembro deste ano 526 infratores foram presos e encaminhados para cadeias públicas da região em Votuporanga. Os números foram divulgados esta semana pela Secretaria de Segurança Pública e corresponde a um aumento de quase 14% em relação ao ano passado. Outras 257 pessoas procuradas pela Justiça foram para a cadeia e 312 infratores presos em flagrante.

Um total de 526 autores de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, furtos, roubos, armas de fogo, receptação entre diversas outras modalidades criminosas foram encarcerados neste ano em Votuporanga. O número é bastante expressivo se comparado com 2016, que registrou 462 prisões nos 12 meses do ano.

Apenas no mês passado, as Polícias Militar, Civil e Rodoviária prenderam 53 infratores, contra 23 registradas em 2016. Também em novembro, foram 29 pessoas presas por mandado de prisão e 29 detidas em flagrante delito.

No trânsito, os números têm apresentado uma redução significativa. Em novembro deste ano foram registradas 48 ocorrências de lesão corporal culposa por acidente de trânsito, já no mês anterior, em outubro, foram 61 casos. O mês que o trânsito de Votuporanga deixou mais vítimas foi agosto, 73 no total.

Já no acumulado do ano, de janeiro a novembro, foram 642 pessoas que ficaram feridas em acidentes de trânsito.