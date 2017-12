Na Central de Flagrantes, o delegado de plantão arbitrou uma fiança de R$ 1 mil, não apresentada pelo homem, que permaneceu detido e à disposição da Justiça.

publicado em 15/12/2017

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizUm homem foi preso na noite desta quinta-feira (14) por embriaguez ao volante, no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga. O infrator colidiu com um muro e um portão de duas residências antes de ser detido pela Polícia Militar. Na Central de Flagrantes, o delegado de plantão arbitrou uma fiança de R$ 1 mil, não apresentada pelo homem, que permaneceu detido e à disposição da Justiça.De acordo com informações repassadas pela PM de Votuporanga, os cabos Cândido e André foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. O fato foi registrado na rua Lidai Benini, no bairro Chácara Aviação. No local, estava o infrator M.E.S., que teria chocado o seu veículo, um VW/Gol, contra o muro e um portão de duas residências.Quando a equipe chegou ao local, o infrator tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais, que perceberam que o mesmo estava visivelmente embriagado. O motorista precisou ser algemado pois estava bastante exaltado e nervoso, tentando resistir a prisão.Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes. O delegado de plantão ouviu o infrator e ratificou o flagrante delito de embriaguez ao volante, arbitrando fiança no valor de R$ 1 mil, não apresentada pelo condutor, que permaneceu à disposição da Justiça.A ocorrência também contou com o apoio do sargento Souza e cabo Romero.