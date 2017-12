A unidade do Corpo de Bombeiros de Votuporanga atendeu a ocorrência e prestou os primeiros socorros ao motorista

publicado em 15/12/2017

A condutora do carro, um Ford KA, de cor branca, trafegava sentido Votuporanga/Nhandeara (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm motociclista de 31 anos, E.A.T., ficou ferido após colidir com um carro quando tentava cruzar a rodovia Péricles Belini, a SP-461, para entrar em Votuporanga, no fim da tarde desta sexta-feira (15). A unidade do Corpo de Bombeiros de Votuporanga atendeu a ocorrência e prestou os primeiros socorros ao motorista, que sofreu ferimentos leves e foi levado para a Santa Casa local.Segundo informações colhidas pelo A Cidade no local do acidente, a condutora do carro, um Ford KA, de cor branca, trafegava sentido Votuporanga/Nhandeara. Em determinado momento, próximo ao trevo da Coacavo, colidiu com a lateral de uma moto, que tentava cruzar a rodovia Péricles Belini para entrar em Votuporanga.Com o impacto, o motorista da moto, uma Honda Titan, de cor preta, foi arremessado na pista e sofreu ferimentos pelo corpo. A equipe da Polícia Rodoviária também esteve no local e realizou o teste do bafômetro na motorista, identificada como D.M.M., de 30 anos, que indicou 0,0 mg/l de álcool em seu corpo. Um boletim de ocorrência também foi registrado e as reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.