Homem teve ferimentos graves e precisou levar pontos; Polícia de São José do Rio Preto vai investigar o caso

publicado em 18/12/2017

Motociclista teve pescoço cortado por linha de cerol em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Um motociclista ficou ferido após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol na tarde deste sábado (16), no bairro Jardim Colorado, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo a família da vítima, ele estava indo para o trabalho de moto quando teve o pescoço cortado.

O motociclista teve ferimentos graves no pescoço e precisou levar pontos. Ele continua internado no Hospital de Base em Rio Preto, mas não corre riscos.

O suspeito de utilizar a linha com cerol ainda não foi identificado, mas a polícia vai investigar o caso.