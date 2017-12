O mandado de busca e apreensão da moto foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga

publicado em 19/12/2017

O veículo estava escondido dentro de uma residência, na cidade de Parisi; moto está ilegal há quatro meses (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizUma moto adquirida de forma ilegal foi apreendida na manhã de ontem pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga e policiais de Parisi. O veículo, uma CB 300, estava com queixa de apropriação indébita há quatro meses. O dono do veículo responderá pelo crime em liberdade.Segundo informações, a motocicleta foi descoberta após investigações da DISE em conjunto com a polícia de Parisi. O veículo estava escondido dentro de uma residência, em Parisi. O mandado de busca e apreensão da moto foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga. O autor da apropriação indébita irá responder ao processo em liberdade.