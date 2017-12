Jorge era funcionário da empresa Valfran e deixa um vasto círculo de amigos e familiares

publicado em 18/12/2017

Um morador de Votuporanga morreu na madrugada do último domingo (17) após um capotamento na rodovia MGC-467 (Foto: Wanamídia)

Aline RuizUm morador de Votuporanga morreu na madrugada do último domingo (17) após um capotamento na rodovia MGC-467, no Km 269, entre o distrito de Alexandrita e Carneirinho, em Minas Gerais. Jorge Ferreira Filho, de 40 anos, estava no carro com o jovem Marcos de Oliveira Machado, de 21 anos, morador de Carneirinho – MG, que também morreu no local.Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista da caminhonete Hilux, de cor preta, teria perdido o controle da direção e capotado. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas a cerca de 10 metros de distância do veículo. Os dois estavam voltando de uma festa de casamento, que estava sendo realizada em um rancho, localizado em Iturama.O corpo do votuporanguense foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Iturama e posteriormente transladada para Votuporanga. O sepultamento foi realizado na tarde desta segunda-feira (18), no Cemitério Municipal.Jorge era funcionário da empresa Valfran e deixa um vasto círculo de amigos e familiares.