publicado em 15/12/2017

O prefeito João Dado visitou a obra de pavimentação da marginal do Posto Trevão na manhã desta sexta-feira (15/12) e foi muito elogiado por empresários e motoristas que percorrem aquele trecho. A via de acesso devidamente asfaltada e com infraestrutura completa era aguardada há mais de 20 anos e finalmente está sendo concluída nesta gestão. “Essa obra era uma luta de muitos anos, não imaginávamos que a Prefeitura concluiria de forma tão rápida ainda este ano. Nós caminhoneiros sofremos por muito tempo neste trecho. Parabéns à Prefeitura pela agilidade na conclusão dos trabalhos”, disse Hélio Angelotti.Na última quinta-feira (14/12), a Prefeitura de Votuporanga iniciou a aplicação da massa asfáltica na marginal que já havia recebido, anteriormente, as obras de infraestrutura. Esta é a última etapa da obra que será concluída ainda este ano.Os trabalhos no local tiveram início em 2015 com instalação de 750 metros de galerias pluviais, realizada pela equipe da Prefeitura, e cerca de dois quilômetros de rede coletora de esgoto, executada pela Saev Ambiental. Agora, a empresa contratada via licitação para efetuar a pavimentação e construção de guias e sarjetas está concluindo o serviço. A melhoria está sendo feita em pouco mais de 9 mil m² de área. A obra possui investimento de cerca de R$ 720 mil.“Fico muito feliz de poder concretizar e concluir uma obra como esta, tão aguardada por todos que trabalham nesta região. Estamos com quase 40 obras em andamento pela cidade para atender as necessidades da nossa população em diversas áreas como educação, saúde, assistência social e várias outras. Nosso ritmo é este, intenso, e vamos continuar assim até os últimos dias da nossa gestão, porque nosso governo foi totalmente planejado pensando em dar uma vida ainda melhor para os votuporanguenses”, disse o prefeito João Dado.