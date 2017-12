Diversos lugares ficaram inundados e árvores caíram; nenhuma vítima foi registrada

publicado em 18/12/2017

Da redação

A chuva da noite deste domingo (17) em Votuporanga causou estragos por onde passou. Diversos lugares ficaram inundados e árvores caíram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, sete ocorrências de inundação foram registradas, entre os bairros Pozzobon, Patrimônio Novo, Vila América e Paineiras, e uma árvore caiu na rua Itacolomi, no bairro Vila Marin.

Já a Defesa Civil de Votuporanga ainda não contabilizou todos os estragos, mas até às 8h10 desta segunda-feira, já havia atendido cinco ocorrências, sendo uma delas na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos.

Uma das casas atingidas pela chuva foi no trecho do cruzamento entre as ruas Sergipe e Ceará, onde diversos cômodos da residência ficaram inundados e telhas foram arrancadas com o forte vento. Parte de um muro da residência também desabou. Armários, sofá e eletrodomésticos foram atingidos pela inundação. Apesar do enorme susto, a família que reside no local passa bem.