O crime será investigado pela DIG, que tentará encontrar tanto os objetos quanto os responsáveis pelo furto

publicado em 15/12/2017

O crime será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais). (Foto: Arquivo/A Cidade)

Aline RuizUm homem de 35 anos, R.F.P., teve a sua residência invadida na última quarta-feira (13), no bairro Parque Residencial do Lago, em Votuporanga. Indivíduos desconhecidos quebraram a janela da cozinha e furtaram diversos objetos de valor do local. De imediato, um boletim de ocorrência foi registrado e o crime será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima teria saído para trabalhando e quando retornou, por volta das 15h, encontrou a sua casa, localizada na rua Leonor Leão Zeitune, toda bagunçada. Ao chegar na cozinha, percebeu que a janela estava quebrada e vários objetos teriam sido furtados, entre eles duas televisões, dois relógios de pulso, um notebook, uma pulseira de ouro, dois videogames e uma mochila.Posteriormente, os indivíduos pularam o muro lateral da residência, divisa com um lote vago. O crime será investigado pela DIG, que tentará encontrar tanto os objetos quanto os responsáveis pelo furto.