publicado em 29/12/2017

Ela teve a sua carteira com cartões, documentos e dinheiro roubada e o indivíduo desconhecido fugiu em seguida (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Uma jovem de 18 anos foi assaltada nesta semana sob a mira de uma arma de fogo. O crime foi registrado no bairro São Judas Tadeu, em Votuporanga. Ela teve a sua carteira com cartões, documentos e dinheiro roubada e o indivíduo desconhecido fugiu em seguida. A Polícia Civil local vai investigar o caso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem caminhava em via pública, pela rua Antônio Pereira Batista, esquina com a rua Sergipe, próximo a sua residência. Em determinado momento, um homem desconhecido a abordou, colocando um objeto aparentando ser uma arma de fogo em sua cabeça, subtraindo sua carteira com documentos, R$ 150 em dinheiro e cartões bancários, fugindo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e a vítima compareceu na Central de Flagrantes em seguida para registrar um boletim de ocorrência. O crime será investigado.