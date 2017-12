O autor do disparo fugiu em seguida e o crime será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais)

publicado em 19/12/2017

Aline RuizUma jovem de 26 anos, E.V.S., foi vítima de uma tentativa de homicídio no último domingo (17), no bairro Jardim das Palmeiras I, em Votuporanga. A Polícia Militar foi acionada e a jovem encaminhada para a Santa Casa local, onde estava bastante alterada. O autor do disparo fugiu em seguida e o crime será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).Segundo informações colhidas do boletim de ocorrência, E.V.S., de 26 anos, estaria caminhando pela rua Doutor Joaquim Franco Garcia, no bairro Jardim das Palmeiras I. Em determinado momento, a vítima afirmou que um indivíduo desconhecido teria se aproximado e efetuado um disparo contra ela, acertando a sua costela do lado direito. Ela afirmou ainda que não conseguiu pegar os dados da moto no momento do crime.Já na Santa Casa local, a jovem estava bastante alterada, cuspindo e xingando os funcionários do hospital. Ainda de acordo com a polícia, a mãe da vítima teria afirmado que a filha é usuária de entorpecentes e fica com frequência pelas ruas. O caso será investigado pela DIG.