Com o impacto, o motociclista cortou o supercílio e sofreu escoriações pelo corpo

publicado em 27/12/2017

O acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (27) e mobilizou equipes da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da PM (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Um idoso de 63 anos ficou ferido após colidir a sua moto em um carro parado na rua Pernambuco, esquina com a rua Ceará, em Votuporanga. O acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (27) e mobilizou equipes da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.

Segundo informações preliminares repassadas para o A Cidade pela PM no local, os dois veículos seguiam a mesma direção, pela rua Pernambuco. Em determinado momento, por motivos a serem investigados, o condutor da moto, uma Biz, de cor azul, colidiu com a traseira do carro, um Celta, de cor branca, com placas de Valentim Genti, que estava parado esperando o fluxo de veículos.

Com o impacto, o motociclista cortou o supercílio e sofreu escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado para a Casa de Saúde local. A PM esteve no local e registrou um boletim de ocorrência. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.