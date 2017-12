Ele foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes, onde foram tomadas as devidas providências após audiência de custódia.

publicado em 15/12/2017

Ainda no local, o idoso recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm idoso de 63 anos, B.J.A., ameaçou matar a sua esposa, O.P.A., de 63 anos, após ingerir bebida alcoólica e discutir com familiares e vizinhos, no bairro Jardim Marin, em Votuporanga. A Polícia Militar foi acionada três vezes para intervir nas brigas causadas pelo autor do crime. Ele foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes, onde foram tomadas as devidas providências após audiência de custódia.Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada pela terceira vez para comparecer na rua Maranhão, no bairro Jardim Marin, para intervir em uma briga entre familiares e vizinhos. De acordo com informações de testemunhas, o autor pegou duas facas e ameaçou matar sua esposa e o filho dela, D.A.A.V., de 21 anos.Com a chegada da polícia na residência, a vítima apresentou as facas usadas pelo agressor, que foram apreendidas pela equipe. Ainda no local, o idoso recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão arbitrou uma fiança no valor de três salários mínimos, não apresentada pelo homem, que permaneceu preso e à disposição da Justiça.