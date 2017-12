Os cinco homens vieram para Votuporanga trabalhar em uma obra, que fica próxima ao Supermercado Porecatu

publicado em 14/12/2017

No total, os policiais ambientais apreenderam nove pássaros silvestres, que foram soltos (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Aline RuizA Polícia Ambiental de Votuporanga autuou na última quarta-feira (13) cinco homens que estavam mantendo pássaros silvestres em cativeiro sem autorização ambiental. As aves estavam na residência dos rapazes, que moram em outros estados do país e estão em Votuporanga apenas para trabalhar em uma obra. Eles receberam auto de infração ambiental, que totalizou R$ 4.500.Segundo informações da PM Ambiental, os cinco indivíduos não são da cidade e estão trabalhando em uma obra que fica próxima ao Supermercado Porecatu, na Avenida Brasil. Eles estariam morando provisoriamente em um prédio, localizado na avenida José Marão Filho. Ainda de acordo com a polícia, no intervalo do trabalho eles capturavam os pássaros silvestres em uma área verde ao lado da construção.Os homens não possuem passagens pela polícia e a intenção dos mesmos seria capturar para vender em outros estados. No total, os policiais ambientais apreenderam nove pássaros silvestres da espécie canário da terra, que foram soltos na natureza após avaliação. No total, foi arbitrada uma multa no valor de R$ 4.500.