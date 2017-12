A vítima começou a perder a consciência e ficou alguns minutos desorientado

Após ação conjunta entre os bombeiros e os socorristas do SAMU, o serralheiro foi resgatado e encaminhado pela USA (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Aline RuizUm homem ficou preso dentro de uma caixa d’água após passar mal durante serviço de pintura no interior do local. O incidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (18) em uma propriedade rural, localizada no município de Álvares Florence e mobilizou as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros de Votuporanga.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, homem passou mal devido a falta de ventilação e o cheiro forte de tinta. A vítima começou a perder a consciência e ficou alguns minutos desorientada. Após ação conjunta entre os bombeiros e os socorristas do SAMU, o serralheiro foi resgatado e encaminhado pela USA (Unidade de Suporte Avançado) para a Santa Casa local.Os bombeiros afirmaram ainda que a caixa d’água estava vazia e o homem foi auxiliado por outro pintor que, ao ver o colega desacordado, acionou o Corpo de Bombeiros de imediato. O resgate demorou cerca de 1 hora.