publicado em 21/12/2017

A Polícia Civil colheu as digitais da vítima para reconhecimento e o caso está sendo investigado (Foto: Divulgação)

Aline RuizUm assassinato foi registrado em uma estrada rural de Riolândia na noite desta quarta-feira (20). Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto com três tiros na cabeça. Na cintura da vítima, também foi localizado um tijolo de maconha. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.Segundo informações, denúncias anônimas levaram a Polícia Militar até o local. O corpo estava ensanguentado e jogado em uma estrada rural que liga Riolândia a Paulo de Faria, próximo à rodovia Waldemar Lopes Ferraz.Na cena do crime, os policiais constaram que a vítima já estava sem vítima e que havia três marcas de tiros na região da cabeça. Em sua cintura, foi encontrado um tijolo de maconha que foi apreendido.A Polícia Civil colheu as digitais da vítima para reconhecimento e o caso está sendo investigado.