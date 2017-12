A vítima registrou um boletim de ocorrência contra o autor e solicitou também uma medida protetiva de urgência.

publicado em 15/12/2017

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga (Foto: Arquivo/A Cidade)

Aline RuizUma adolescente de 15 anos, A.L.M.S., foi ameaçada pelo ex-namorado nesta semana em Votuporanga, no bairro São João. Após uma discussão, o homem, P.S.V.S., de 34 anos, teria invadido a casa da vítima, empurrado a irmã da mesma e ameaçado a ex-namorada. A menor foi até a Central de Flagrantes registrar um boletim de ocorrência contra o autor e solicitou também uma medida protetiva de urgência.Segundo informações colhidas do boletim de ocorrência, a vítima namorou P.S.V.S. por um mês, mas terminou o relacionamento. O homem, não satisfeito, foi até a casa da ex-namorada e pulou o portão, que estava trancado.De imediato, o autor do crime encontrou a irmã da vítima, A.C.M.S., de 19 anos, e lhe deu chutes, murros e puxões de cabelo. Quando encontrou A.L.M.S.., também puxou o seu cabelo e a ameaçou de morte, afirmando ainda que iria raspar o seu cabelo. O homem fugindo em seguida.Ainda segundo consta, as vítimas não tiveram lesões aparentes, porém, realizaram exame de corpo de delito na Central de Flagrantes e solicitaram uma medida protetiva de urgência. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga.