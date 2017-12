Aline Ruiz

Um homem de 44 anos, L.C., foi preso pelo crime de estelionato na noite da última segunda-feira (11), em Ida Iolanda, distrito de Nhandeara. O infrator abasteceu o seu carro em um posto de combustíveis, localizado na rodovia Feliciano Sales Cunha, e fugiu sem pagar. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 937, não apresentada pelo mesmo, que permanece à disposição da Justiça.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar pelo funcionário do posto, C.H.C.B., de 31 anos, L.C. chegou no estabelecimento e pediu para encher dois galões com etanol. Ao se virar para atender outros clientes, o frentista percebeu que o homem teria fugido com os galões sem efetuar o pagamento, momento em que gritou pelo nome do infrator e o mesmo afirmou que iria voltar para pagar, mas não cumpriu com o combinado.

Logo em seguida, o funcionário do posto viu o homem passando com o seu carro, um Monza, de cor verde, próximo ao estabelecimento. O rapaz então pegou a sua motocicleta e conseguiu alcançar o autor do crime quando o mesmo parou em um bar. C.H.C.B. questionou o homem sobre o pagamento do abastecimento, porém, o mesmo dava apenas respostas evasivas, sendo a PM acionada pela vítima em seguida.