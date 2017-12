W.M.F., de 24 anos, e M.H.S., de 18 anos, foram conduzidos para a Central de Flagrantes e encaminhados posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 26/12/2017

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois indivíduos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Matarazzo (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois indivíduos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Matarazzo. Identificados como W.M.F., de 24 anos, e M.H.S., de 18 anos, os infratores foram conduzidos para a Central de Flagrantes e encaminhados posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da Força Tática pela Zona Sul de Votuporanga. Em determinado momento, na rua Doutor Joaquim Franco Garcia, a equipe, composta pelo sargento Freitas, cabo Thiago e soldado Martins, se deparou com dois indivíduos na lateral de uma escola infantil, quase no cruzamento com a avenida Conde Francisco Matarazzo. Um dos infratores, ao perceber a presença da polícia, arremessou algo e ambos tentaram fugir, mas foram detidos de imediato.

Durante a busca pessoal, foi localizada certa quantidade de maconha e dinheiro. Já o objetivo arremessado por um dos jovens, se tratava de um saco plástico contendo vários pinos de cocaína, crack e maconha, todos fracionados e prontos para a venda.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos traficantes, identificados como W.M.F., de 24 anos, e M.H.S., de 18 anos. Ambos foram conduzidos para a Central de Flagrante, onde o delegado de plantão ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas. Os infratores foram encaminhados posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.