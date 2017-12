O sepultamento ocorrerá na tarde desta quarta-feira (27), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga

publicado em 27/12/2017

Milton Bocchi (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (27), em Votuporanga, o senhor Milton Bocchi, aos 76 anos, mais conhecido como Mirtonha, pai do Policial Militar Hamilton Bocchi. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá na tarde desta quarta-feira (27), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.