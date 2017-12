O responsável foi conduzido para a delegacia de polícia de Cosmorama, onde devidas providências da polícia judiciária serão tomadas

publicado em 26/12/2017

A polícia apreendeu diversas facas, munições e um revólver em uma residência de Cosmorama (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline Ruiz

A Polícia Civil de Cosmorama, com o apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, apreendeu diversas facas, munições e um revólver em uma residência de Cosmorama. O proprietário dos objetos foi preso e encaminhado para a delegacia daquela cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Após investigações realizadas pelos policiais civis de Cosmorama, a equipe se deslocou para a residência do autor do crime para cumprir um mandado de busca e apreensão, que foi expedido pelo Fórum da Comarca de Tanabi. Os polícias de Votuporanga também auxiliaram na operação. No local, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, além de diversas munições do mesmo calibre, dois jet-loader para recarga rápida e diversas facas e canivetes.

Diante dos fatos, o responsável foi conduzido para a delegacia de polícia de Cosmorama, onde devidas providências da polícia judiciária serão tomadas. O infrator deverá responder pelo crime de posse ilegal de arma.