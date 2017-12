Um conhecido traficante, identificado como M.M.D., também foi preso e encaminhado para uma cadeia pública da região

publicado em 13/12/2017

No total, diversas porções de drogas e cigarros contrabandeados foram apreendidos pela DISE (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline Ruiz

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga realizou no fim da tarde desta terça-feira (12) uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e outros crimes na cidade de Nhandeara. No total, diversas porções de drogas e cigarros contrabandeados foram apreendidos. Um conhecido traficante, identificado como M.M.D., também foi preso e encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanece à disposição da Justiça.

A operação da DISE teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Única de Nhandeara. Inicialmente, os policiais se dirigiram à rua Edmilson Pessoa Cavalcanti, residência de M.Q. e de sua companheira, A.G.S., onde foram encontrados 1.130 maços de cigarros de origem paraguaia, munições de diversos calibres, inclusive, uma munição .50, além de porções de maconha. No local, foram elaborados as devidas apreensões e elaboração dos termos à ambos.

Prosseguindo nas diligências em Nhandeara, a equipe da DISE foi até a rua Higino Fávero, no bairro Cohab, residência de E.S. e J.C.S.P. Por lá, a polícia encontrou um tablete de maconha e outras porções menores. Foi elaborado o devido termo circunstanciado por porte de drogas a ambos infratores.

Em seguida, os policiais promoveram buscas na residência do indivíduo M.M.D., identificado como sendo um dos traficantes que atuavam naquela cidade. Antes da busca, porém, uma das equipes permaneceu espreitada nas imediações da casa do alvo, presenciando a entrega de drogas por M.M.D. a um dependente. De imediato, foi feita a abordagem e com o rapaz foram apreendidas duas porções grandes de maconha, que seriam suficientes para produz dezenas de porções para a venda. Já durante busca no interior da residência do indiciado, foi apreendido o seu aparelho celular e também um rolo de fita plástica.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao traficante, que foi conduzido para a sede da DISE de Votuporanga. No local, o delegado titular, Dr. Antônio Marques do Nascimento, ratificou a voz de prisão de M.M.D., sendo o mesmo encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.