O crime foi registrado no dia 8 de dezembro; identificado como D.P.P., de 20 anos, o suspeito será encaminhado para uma cadeia pública da região

publicado em 29/12/2017

O suspeito de tentar matar o mototaxista foi preso nesta sexta-feira (29) (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline Ruiz

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga prendeu na manhã desta sexta-feira (29) o suspeito de tentar matar o mototaxista T.R.P., de 29 anos, no dia 8 de dezembro. Identificado como D.P.P., de 20 anos, o jovem foi conduzido para a sede da DIG e será encaminhado posteriormente para uma cadeia pública da região.

A prisão do suspeito foi realizada após investigações dos policiais civis da DIG de Votuporanga. As diligências de busca na residência do rapaz também resultaram na apreensão de entorpecentes e objetos de origem suspeita.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido para a sede da DIG, onde as devidas providências serão tomadas. Em seguida, ele deverá ser encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.





Relembre o caso

O fato foi registrado no dia 8 de dezembro deste ano, quando o mototaxista estava estacionado com a sua moto na rua Rio Colorado, no bairro Pró-povo, próximo à avenida Jerônimo Figueira da Costa. Em determinado momento, um indivíduo desconhecido teria se aproximado e começou a conversar. De repente, o autor desferiu cerca de quatro golpes de faca contra o mototaxista, que atingiram a perna esquerda, as costas e o tórax, fugindo em seguida. Ainda de acordo com a PM, o rapaz foi socorrido pela unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa local.

Posteriormente, investigadores da Polícia Civil foram até o local do crime e apreenderam diversos objetos pessoais da vítima, bem como uma adaga em formato de dragão, de 32 cm, arma possivelmente usada pelo autor do crime. Dentre os pertences apreendidos estava um papel da 1ª Vara de Execuções Criminais de Votuporanga, em nome de T.R.P., além de uma camiseta com manchas de sangue, cigarro, bala, certa quantia em dinheiro e uma pochete.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes e encaminhada para a sede da DIG, onde o caso estava sendo investigado.